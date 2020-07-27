Бывшего замминистра науки обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

Следствие обвинило экс-замминистра науки и высшего образования России Марину Лукашевич и бывшего главу департамента ведомства Михаила Попова в мошенничестве с госконтрактами. Предположительно, они похитили более 50 миллионов рублей.

«Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил агентству РИА «Новости» адвокат Попова Виталий Басов. По решению Тверского суда Лукашевич и Попова арестовали до 16 августа. В понедельник, 27 июля, Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов на арест. При этом экс-замминистра не признала свою вину.

По материалам дела, во время преступления Лукашевич занимала позицию гендиректора в «Центре развития науки», а ее соучастник Попов был директором Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки.

Минобрнауки и «Центре развития науки» заключили госконтракты, после чего ведомство получила научные работы. Эксперты следствия установили, что материалы не имеют научной новизны, не представляют ценности и основаны на «открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах».