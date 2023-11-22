Криминал 22 ноября 2023, 21:36 Бывшего замминистра энергетики задержали в Москве ТАСС: в Москве задержали экс-замминистра энергетики Нидзельского РИА «Новости»

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Экс-замминистра энергетики России Петра Нидзельского задержали в Москве. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), был задержан Нидзельский Петр Васильевич», — уточнили в сообщении.

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В ходе допроса бывшему чиновнику выдвинули официальные обвинения.

В октябре МВД России установило факт получения взятки в размере 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики РФ. Как сообщал глава МВД Владимир Колокольцев, деньги, которые предназначались для оказания содействия при заключении госконтрактов, передавались через посредников.

Ранее в Астане арестовали бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.