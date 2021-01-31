Бывшего замглавы СБУ Нескоромного заподозрили в покушении на коллегу

Бывший зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный объявлен в международный розыск. Его подозревают в организации покушения на начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что подготовкой убийства Нескоромный занимался вместе с сотрудником антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком, сообщила «Украинская правда». Мотивом преступления считают несговорчивость Наумова — он выступал против повышения Нескоромного и мешал назначениям членов его команды.

В январе Расюк нашел киллеров и установил слежку за Наумовым. За убийство исполнителям предложили 50 тысяч долларов.

В СБУ узнали о плане преступников и предотвратили покушение. Расюк был задержан во время передачи денег предполагаемым киллерам, его арестовали. Нескоромный скрылся.

В СБУ сообщили о наличии аудиозаписей разговоров Расюка и Нескоромного, на которых фигуранты обсуждают детали убийства и сумму вознаграждения.

Сам Нескоромный отрицает обвинения. Он позвал журналистов на пресс-конференцию, которую проведет из Брюсселя 2 февраля.