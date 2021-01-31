Бывшего замглавы СБУ Нескоромного заподозрили в покушении на коллегу
Следователи считают, что подготовкой убийства Нескоромный занимался вместе с сотрудником антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком, сообщила «Украинская правда». Мотивом преступления считают несговорчивость Наумова — он выступал против повышения Нескоромного и мешал назначениям членов его команды.
В январе Расюк нашел киллеров и установил слежку за Наумовым. За убийство исполнителям предложили 50 тысяч долларов.
В СБУ узнали о плане преступников и предотвратили покушение. Расюк был задержан во время передачи денег предполагаемым киллерам, его арестовали. Нескоромный скрылся.
В СБУ сообщили о наличии аудиозаписей разговоров Расюка и Нескоромного, на которых фигуранты обсуждают детали убийства и сумму вознаграждения.
Сам Нескоромный отрицает обвинения. Он позвал журналистов на пресс-конференцию, которую проведет из Брюсселя 2 февраля.