Криминал 22 мая 2023, 17:39 Бывшего замглавы района на Алтае заподозрили в убийстве девушки в 1989 году СК сообщил задержании подозреваемого в убийстве девушки на Алтае в 1989 году РИА «Новости»

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Следственные органы СК России по Алтайскому краю предъявили обвинение жителю Калманского района в убийстве, которое произошло в 1989 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи завели дело по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием».

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Тело девушки обнаружили в сентябре 1990 года. После экспертизы выяснилось, что останки принадлежат 17-летней местной жительнице, пропавшей в 1989 году. Долгое время убийство оставалось нераскрытым.

Спустя более 30 лет криминалисты провели дополнительные следственные действия, опросив свидетелей на полиграфе. Благодаря совокупности собранных данных правоохранители установили причастность одного из мужчин, которому на момент совершения деяния было 19 лет.

На допросе он рассказал, что попытался изнасиловать девушку, но получил отпор. После этого молодой человек убил ее, а тело закопал рядом с местом преступления.

ТАСС сообщил, что фигурант ранее занимал в администрации пост главы комитета по ЖКХ, газификации и строительству. Свою должность он оставил в марте 2023 года.

Суд избрал подозреваемому меру заключения в виде заключения под стражу.