Бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина задержали при попытке сбежать из России. Экс-чиновник подозревается в даче крупной взятки.

О спецоперации по задержанию Алексея Меркушкина сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, в 2015 году он, будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем совета директоров банка и еще одним акционером передал взятку более семи миллионов рублей.

Деньги получил управляющий отделением Нацбанка Мордовии Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ. За это он отозвал предписание итогам инспекционной проверки банка. Из-за выявленных нарушений организация могла потерять лицензию.

Получивший взятку экс-управляющий также задержан. Бывший председатель совета директоров Мордовпромстройбанка был заключен под стражу. Третий фигурант дела о даче взятки сейчас находится под домашним арестом по другому уголовному делу.

В ближайшее время следствие попросит суд избрать Меркушкину меру пресечения. Расследование дела продолжается.