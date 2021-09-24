Бывшего замглавы ПФР приговорили к 4 годам за взяточничество

Бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова приговорили к четырем годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Решение вынес Лефортовский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

Иванова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозило до 15 лет тюрьмы, а также крупный штраф. Но в итоге его приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Суд также на три года лишил Иванова права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением распорядительных и административных полномочий.

Следствие установило, что Иванов в 2017–2019 годы получил от неких лиц, действовавших в интересах компании «Техносерв Менеджмент», не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Его посредником был директор департамента компании по работе с госструктурами Алексей Копейкин.

Иванова арестовали в июле 2019 года. Он признал вину и согласился сотрудничать со следствием.