Криминал 13 сентября 2023, 14:58 Бывшего замглавы автотранспортного надзора Подольска обвинили в коррупции СК: в Подольске экс-замглавы автотранспортного надзора обвиняется в коррупции РИА «Новости»

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Бывшему заместителю начальника автотранспортного надзора Подольска, двум его подчиненным, а также нескольким предпринимателям предъявили обвинение в получении и даче взяток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в январе этого года сотрудники Подольского отдела автотранспортного надзора вступили в преступный сговор и систематически получали взятки от представителей коммерческих фирм, которые занимались перевозкой пассажиров и грузов.

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Бизнесмены платили за то, чтобы их не привлекали к административной ответственности за различные нарушения в сфере перевозок, а также за оказание попустительства по службе, пояснили в пресс-службе.

Следователи допросили свидетелей, провели очные ставки и осмотр места происшествия. Сейчас следственные действия для завершения расследования продолжаются, после уголовное дело передадут в суд.