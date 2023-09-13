13 сентября 2023, 14:58
Бывшего замглавы автотранспортного надзора Подольска обвинили в коррупции
СК: в Подольске экс-замглавы автотранспортного надзора обвиняется в коррупции
Бывшему заместителю начальника автотранспортного надзора Подольска, двум его подчиненным, а также нескольким предпринимателям предъявили обвинение в получении и даче взяток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, в январе этого года сотрудники Подольского отдела автотранспортного надзора вступили в преступный сговор и систематически получали взятки от представителей коммерческих фирм, которые занимались перевозкой пассажиров и грузов.
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Бизнесмены платили за то, чтобы их не привлекали к административной ответственности за различные нарушения в сфере перевозок, а также за оказание попустительства по службе, пояснили в пресс-службе.
Следователи допросили свидетелей, провели очные ставки и осмотр места происшествия. Сейчас следственные действия для завершения расследования продолжаются, после уголовное дело передадут в суд.
Коррупция
СК РФ
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