Криминал 25 апреля 2023, 10:49 Бывшего замглавы администрации Мытищ обвинили в мошенничестве СК: бывшего замглавы администрации Мытищ арестовали по делу о мошенничестве Pxhere

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Экс-заместителю главы администрации городского округа Мытищи выдвинули обвинение в мошенничестве и арестовали. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

«Бывшему заместителю главы администрации городского округа Мытищи предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ), а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

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По информации следствия, занимая должность замглавы администрации, чиновник в период с мая по июль 2020 года пользовался подконтрольной организацией для заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ. Все они в итоге оказались не выполнены.

Также обвиняемый подписывал акты о приемке выполненных работ, таким образом на расчетные счета фирмы перечислили более миллиона рублей. В итоге муниципальному образованию был нанесен ущерб. Сейчас следователи работают над закреплением полученной доказательной базы.