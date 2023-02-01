Криминал 01 февраля 2023, 16:59 Бывшего заключенного приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство и хранение взрывчатки на Кубани

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Жителя станицы Каневской Краснодарского края приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство двух человек и незаконное хранение взрывчатки в доме. Мужчина уже был ранее судим, сообщил «Царьград».

По данным следствия, летом прошлого года бывший заключенный в ходе конфликта с двумя собутыльниками взял ружье и расстрелял их, после чего самостоятельно сдался полиции.

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При обысках в доме мужчины нашли взрывчатку, которую он хранил для ловли рыбы. Отмечается, что свое наказание местный житель будет отбывать в колонии строгого режима.