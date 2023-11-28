Криминал 28 ноября 2023, 14:32 Бывшего возлюбленного Волочковой нашли мертвым в камере «Матросской тишины» «112»: в изоляторе нашли тело экс-бойфренда Волочковой Кузнецова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, обвиняемый в жестоком избиении жены, Сергей Кузнецов, умер в камере «Матросской тишины». Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Тело мужчины нашел его сокамерник. Причины произошедшего пока неизвестны, официальная информация не поступала.

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Кузнецов, которого в Сети прозвали «банщиком», стал фигурантом уголовного дела весной 2023 года. С Волочковой у мужчины был непродолжительный роман, молодые люди познакомились на программе «Давай поженимся!» Дело почти дошло до свадьбы, писали СМИ, но потом балерина обвинила жениха в попытке пиара на их отношениях.

После новостей о том, что владелец банного комплекса Кузнецов избил жену до комы, Волочкова рассказывала: экс-бойфренд был вспыльчивым. Однако, по словам артистки, до «серьезных» моментов никогда не доходило.