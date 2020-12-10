Бывшего вице-премьера Крыма заочно приговорили к колонии за энергетическую блокаду

Ислямов признан виновным в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и диверсии. Бизнесмен сейчас находится на Украине.

Ленур Ислямов — гендиректор крымско-татарского телеканала ATR, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар. С 2 апреля по 28 мая 2014 года был исполняющим обязанности зампредседателя Совета министров Республики Крым. Позже его отстранили от должности.

Он вместе с лидерами «Меджлиса»* крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым организовал товарную и энергетическую блокаду Крыма. Для достижения цели предприниматель создал национальный вооруженный батальон имени Номана Челебиджихана, известный как «Аскер».

*«Меджлис» — экстремистская организация, запрещенная в России.