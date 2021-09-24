Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который занимался ФЦП социально-экономического развития, задержан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. О его отставке СМИ писали накануне.

По данным источника, Кабанову могут предъявить обвинение в мошенничестве, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и коррупции.

До этого, по данным источника в правительстве Крыма, на рабочем месте Кабанова, а также бывшего министра строительства и архитектуры Михаила Храмова были проведены следственные действия.

Агентство сообщило, что глава региона Сергей Аксенов утвердил отставку Евгения Кабанова 23 сентября.

Евгений Кабанов стал вице-премьером Крыма в ноябре 2018 года. Он курировал строительный комплекс республики и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Летом 2021 года «Единая Россия» выдвинула Кабанова в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу. Однако в июле он снял свою кандидатуру, объяснив, что собирается успешно завершить реализацию мероприятий ФЦП в Крыму.