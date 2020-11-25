Бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева оправдали по делу о превышении полномочий

Суд оправдал бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева. Ему вменяли превышение полномочий.

Как пишет «Коммерсантъ», по мнению судьи Кировского районного суда Уфы Рафисы Набиевой, Гурьев действовал в рамках своих полномочий, поэтому состава преступления нет.

По версии следствия, в 2015 и 2018 годах Гурьев без конкурса организовал продажу двух участков на улице Менделеева за половину их стоимости группе компаний «СУ-10» и согласовал обмен склада Башкирского государственного театра оперы и балета с производственной базой ООО «Уфа-Инвест».

Ущерб оценили в 570 миллионов рублей. Гособвинитель просил отправить Гурьева на 12 лет в колонию общего режима. Бывшего чиновника задержали в апреле 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Он работал министром земельных и имущественных отношений Башкирии, а с 2016-го по 2018 год занимал пост вице-премьера республики.