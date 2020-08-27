Бывшего вице-премьера Алтая задержали за превышение полномочий

Ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера задержали. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

«Он задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай», — сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

Другие подробности дела не уточняются.

Роберт Пальталлер отвечал за работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, государственной жилищной инспекции.

С 2006 по 2014 год он занимал пост зампредседателя правительства Алтая, с 2014 по 2019 год являлся первым зампредседателем кабмина республики. Пальталлер ушел в отставку весной прошлого года по собственному желанию.