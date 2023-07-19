Криминал 19 июля 2023, 15:32 Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по делу о многомиллиардном мошенничестве «Фонтанка»: бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ Лавленцева задержали в Москве РИА «Новости»

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Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали после обысков в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 17 июля в следственном департаменте МВД в отношении Лавленцева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц либо в особо крупном размере. Она предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.

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Источники сообщили, что в материалах дела указали сумму хищений около трех миллиардов рублей. Бывшего вице-губернатора Петербурга пока задержали на трое суток. Суд еще не получал от следователей ходатайство об аресте Лавленцева.

Задержанный занимал должность вице-губернатора Петербурга по ЖКХ в 2013 и 2014 году. Кроме того, подозреваемый был совладельцем и гендиректором компаний, занимающихся строительством «СКА Арены» в Северной столице. Сейчас Лавленцев значится собственником трех организаций, не связанных со строительной сферой.