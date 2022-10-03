Бывшего уголовника заподозрили в убийстве человека в хостеле Санкт-Петербурга | 360°

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Бывшего уголовника заподозрили в убийстве человека в хостеле Санкт-Петербурга

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Сотрудники полиции задержали бывшего заключенного по подозрению в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Ситуация произошла в хостеле на улице Чапаева в Петроградском районе. Бывший уголовник повздорил с постояльцем. При этом мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликт перерос в драку. Злоумышленник избил своего оппонента, а после задушил его. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Против рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Убийства

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