Криминал 25 апреля 2023, 23:34 Бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Березовского обявили в международный розыск Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-учредителя банка «Развитие» Олега Березовского Pxhere

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Бывшего учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского заочно арестовали в Москве по делу о растрате около трех миллиардов рублей. Его объявили в международный розыск, сообщил ТАСС.

Заочный арест на два месяца санкционировал Басманный суд Москвы. Срок заключения под стражу начнется с момента экстрадиции банкира на территорию России или с его задержания в стране.

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«Он объявлен в международный розыск», — уточнили в суде.

Решение Басманного суда в законную силу пока не вступило. Его могут обжаловать в апелляционном порядке.

Также во вторник, 25 апреля, российская Генеральная прокуратура организовала экстрадиционную проверку главы киргизского представительства финансовой пирамиды Finiko, сообщили «Известия». Женщина находится в международном розыске. Ее обвиняют в участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве. Она участвовала в открытии 17 представительств пирамиды Finiko в Киргизии и вместе с соучастниками обманула порядка 100 человек.