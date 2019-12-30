Бывшего участкового посадили за убийства

Бывший старший участковый Сергей Крохин вместе с напарниками планировал убить четырех человек, чтобы завладеть квартирой. В ходе следствия обнаружились и другие эпизоды их криминальной деятельности.

Оказалось, что Крохин разработал план, по которому его соучастник Зубов должен был проследить, чтобы предполагаемые владельцы квартиры приняли метадон в нужном количестве, от чего бы погибли. Но, как выяснилось, одна из жертв не была владельцем квартиры. Двух других Зубов задушил. При осуществлении плана злоумышленники должны были завладеть квартирой стоимостью около шести миллионов рублей. Но им помешали следователи.

До этого Крохин организовал убийство гражданина С., чтобы завладеть долей в квартире. Однако жилплощадь перешла к его сыну. Злоумышленники все-таки смогли провернуть задуманное, втеревшись в доверие к мужчине. В результате они продали жилплощадь за 800 тысяч рублей.

Также стало известно, что Крохин и его напарники пытались выдать замуж свою соучастницу, чтобы она впоследствии получила квартиру супруга. Мужчина раскусил обман, что, вероятно, спасло ему жизнь. Крохина приговорили к 12 с половиной годам исправительной колонии особого режима.