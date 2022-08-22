Бывшего топ-менеджера Центробанка объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый объявлен в международный розыск.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ», — сообщили в суде.

Детали дела не уточняются.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Рубинов скрылся от следствия и проживает на территории Израиля, гражданином которого он и является.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.