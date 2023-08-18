Криминал 18 августа 2023, 17:38 Бывшего топ-менеджера московского застройщика обокрали на 190 тысяч долларов Baza: из квартиры бывшего топ-менеджера московского застройщика украли 190 тысяч долларов © Fotolia / Jasmin Merdan

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В Москве из квартиры бывшей заместительницы исполнительного директора московского девелопера «А 101» грабители вынесли 190 тысяч долларов. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Пострадавшая хранила деньги в рюкзаке, спрятанном в платяном шкафу в спальне. По ее словам, она последний раз видела их в январе. Доступ в квартиру также имели домработница и няня.

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Авторы Telegram-канала сообщили, что в апреле пострадавшая заметила, что рюкзака нет в обычном месте и начала его искать вместе с няней. Рюкзак нашли в гостиной за шторой, но тогда женщина не поняла, что из него уже пропали 100 тысяч долларов, предположив, что она сама переложила их. Взяв оттуда 10 тысяч долларов, она вернула рюкзак на прежнее место.

В конце июля женщина обнаружила, что оставшихся 90 тысяч долларов в рюкзаке нет. Она осознала, что ее обокрали, и 17 августа обратилась в полицию.

Женщина заявила, что не подозревает няню, так как та не имела доступа в спальню. Домработница же не появлялась в квартире с июня: она уехала в Волгоград, чтобы строить дом на средства, полученные от сына.

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