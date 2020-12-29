Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан приговорили к колонии по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан. Ее признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии.

«Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по статье 276 УК РФ („Шпионаж“), наказание в виде 15 лет колонии общего режима», — зачитал приговор судья.

У Цуркан забрали более 656 миллионов рублей, которые Мосгорсуд обратил в доход государства, написал ТАСС. Во время прений сторон гособвинение просило назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты надеялись на оправдательный приговор. Защита уже заявила, что обжалует приговор. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из обвинения следует, что Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Следствие считает, что с 16 августа 2004 года она сотрудничала со Службой информации и безопасности Республики Молдова. Там она получила конспиративный псевдоним Карла.

В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества» и до 29 сентября 2015 года передала документ спецслужбе.

Сама Цуркан обвинения в свой адрес отрицает. Она заявила, что не знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Женщина связывает уголовные дела в отношении нее с попыткой сместить с должности. Бывший топ-менеджер «Интер РАО» содержится под стражей уже более двух лет.