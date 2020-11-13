Бывшего судебного пристава отправили под суд за взятку
Кировский районный суд рассмотрит материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения — старшего судебного пристава по взысканию административных штрафов по Ростову-на-Дону регионального управления ФССП России. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК России.
По данным следствия, пристав получил взятку. За эти деньги он обещал не накладывать арест на имущество одной из коммерческих организаций. Во время передачи денег оперативники ФСБ задержали его.
Теперь мужчине грозит тюремный срок.
Ранее во взяточничестве заподозрили сотрудника колонии в Магнитогорске. Он получил от представителя заключенного 20 тысяч рублей за передачу на территорию колонии девяти мобильных.