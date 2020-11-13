Бывшего судебного пристава отправили под суд за взятку

По данным следствия, пристав получил взятку. За эти деньги он обещал не накладывать арест на имущество одной из коммерческих организаций. Во время передачи денег оперативники ФСБ задержали его.

Теперь мужчине грозит тюремный срок.

Ранее во взяточничестве заподозрили сотрудника колонии в Магнитогорске. Он получил от представителя заключенного 20 тысяч рублей за передачу на территорию колонии девяти мобильных.