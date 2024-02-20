20 февраля 2024, 10:29
Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского арестовали по делу о мошенничестве
Бывшему совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому ужесточили меру пресечения. Он проходит по делу о крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Накануне в Мещанском районном суде постановили заменить Якубовскому домашний арест на СИЗО.
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Бизнесмена арестовали в зале суда и отправили в изолятор до 15 марта этого года по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Детали преступления пока не раскрываются.
Ему может грозить до десяти лет колонии.
Заместителя директора департамента МЧС, эксперта НИИ «Восход» Бабанина и других сотрудников этих учреждений планируют также проверить на крупное мошенничество. С таким запросом в правоохранительные органы обратился руководитель дочерней компании Ростеха «Национальный центр информатизации» Константин Солодухин. Он полагает, что их действия могли нанести государству ущерб более чем на 670 миллионов рублей.
Суд
Мошенничество
Москва
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