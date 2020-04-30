Бывшего советника вице-губернатора Свердловской области задержали по делу о взятке

В пресс-службе регионального СК уточнили, что задержанного подозревают в том, что когда он работал заместителем администрации города Лесного, то оказывал покровительство местному предпринимателю. То есть за крупную взятку решал вопросы, которые курировал в пользу предпринимателя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сейчас сотрудники ведомства проверяют все обстоятельства преступления.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства преступления.

Задержанный Владислав Русаков с 2017 года перешел на работу в правительство Свердловской области. Сначала он занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития региона, а в 2018 году стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.