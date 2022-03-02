Бывшего сотрудника таможни из Ставропольского края, вымогавшего деньги у продавца, будут судить

В Ставропольском крае заведено уголовное дело в отношении экс-сотрудника службы таможенного контроля. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на краевое управление ФСБ, в течение прошлого года фигурант данного уголовного дела крышевал предпринимателя, торгующего шубами. Благодаря такому покровительству продавец меховых изделий мог работать, не имея контрольно-идентификационных знаков.

В Управлении рассказали, что свои услуги сотрудник таможенной службы оценил в 560 тысяч рублей. За незаконные действия в его отношении завели уголовное дело.

В настоящее время следственные органы выясняют все подробности преступного сговора. Если экс-сотрудник ведомства будет признан виновным, он может отправиться в колонию на срок до четырех лет.