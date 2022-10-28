Бывшего сотрудника ООН приговорили к сроку за изнасилование 13 женщин | 360°

Криминал 28 октября 2022, 17:49 Бывшего сотрудника ООН приговорили к сроку за изнасилование 13 женщин The Times: экс-сотрудника ООН приговорили к 15 годам тюрьмы за изнасилование 13 женщин Unsplash

Читать 360tv в

Бывший сотрудник ООН получил 15-летний тюремный срок за изнасилование 13 женщин. Об этом написало издание The Times.

Чиновник, по информации источника, трудился в сфере международного развития в Ираке, после чего три года работал в Детском фонде ООН, а затем два года — как специалист по коммуникациям международной организации.

Реклама

Жертвами мужчины стали знакомые с ним девушки. Злоумышленник накачивал их наркотическими препаратами, а потом пользовался беззащитным состоянием.

Реклама

Всего на суде присутствовали 13 жертв мужчины. Одна из них рассказала, что познакомилась с обвиненным в 2016 году в Ираке, когда они вместе ужинали. Затем сотрудник ООН подсыпал ей препарат и надругался.

Адвокаты преступника сообщили, что их подзащитный долгое время страдал от хронических проблем с психическим здоровьем, однако суд счел этот довод неубедительным и вынес приговор насильнику — 15 лет лишения свободы.