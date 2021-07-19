Бывшего сотрудника курганской колонии обвинили в передаче наркотиков заключенным

Сотрудника курганской колонии обвиняют в том, что он проносил заключенному личные вещи и наркотики. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, в течение марта текущего года сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области за денежное вознаграждение неоднократно проносил на территорию исправительного учреждения наркотики, сотовые телефоны, зарядные устройства к ним и иные комплектующие», — заявили в пресс-службе.

Подозреваемого поймали во время очередной попытки пронести вещи. Следователи завели уголовное дело. Его обвиняют в совершении восьми подобных преступлений.