Криминал 28 февраля 2023, 22:27 Бывшего сотрудника колонии осудили за помощь заключенным в Челябинской области

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Бывший сотрудник исправительной колонии в Каслях Челябинской области получил срок за помощь заключенным. Злоумышленник за деньги передавал им телефоны, тату-машинки, лекарства и наркотики. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Подобные преступления мужчина совершал с июня по сентябрь 2021 года. За этот период он смог получить от осужденных порядка 30 тысяч рублей.

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Задержали с поличным злоумышленника в октябре 2021 года. Суд приговорил его к заключению в колонии общего режима сроком на пять лет.

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