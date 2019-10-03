Бывшего сотрудника госпожнадзора обвинили в получении взяток в ХМАО

По данным информагентства, обвиняемый, будучи сотрудником госпожнадзора, получал взятки за то, что во время проверок закрывал глаза на нарушения пожарной безопасности. После того, как он оставил госслужбу, то вместе с подельником посвятил жизнь преступной деятельности.

«Они начали участвовать в аукционах и демпинговать на них, вымогая деньги у других участников. Если фирмы соглашались заплатить, то злоумышленники покидали торги», — рассказал источник.

Таким образом, было заработано свыше двух миллионов рублей. В отношении сообщников возбуждены уголовные дела.