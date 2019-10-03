Бывшего сотрудника госпожнадзора обвинили в получении взяток в ХМАО
В ХМАО бывшего инспектора пожарного надзора из Сургута поместили под домашний арест. Его обвинили в получении взяток и коммерческом подкупе, сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, обвиняемый, будучи сотрудником госпожнадзора, получал взятки за то, что во время проверок закрывал глаза на нарушения пожарной безопасности. После того, как он оставил госслужбу, то вместе с подельником посвятил жизнь преступной деятельности.
«Они начали участвовать в аукционах и демпинговать на них, вымогая деньги у других участников. Если фирмы соглашались заплатить, то злоумышленники покидали торги», — рассказал источник.
Таким образом, было заработано свыше двух миллионов рублей. В отношении сообщников возбуждены уголовные дела.