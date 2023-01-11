Криминал 11 января 2023, 19:03 Бывшего сотрудника ГИБДД заподозрили в получении взяток от учеников саратовской автошколы

Читать 360tv в

Правоохранители возбудили уголовное дело против бывшего сотрудника саратовского РЭО ГИБДД УМВД. Его заподозрили в получении взяток. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на СУ СКР по Саратовской области.

По подозрениям следователей, бывший сотрудник получал взятки от учеников саратовской автошколы. За вознаграждение он помогал им успешно сдавать практические экзамены на водительские права.

Реклама

Следствие смогло собрать достаточную доказательную базу. Обвинительное заключение направили в суд.

Реклама