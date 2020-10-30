Бывшего сотрудника ФСИН на Кубани осудили за превышение полномочий

На судебном заседании обвиняемый не признал вину. Однако суд признал его виновным и отправил на год в колонию-поселение. Сотруднику ФСИН также запретили 2,5 года занимать должности на государственной службе, связанные c организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В конце мая-начале июня 2018 года обвиняемый обратился к одной из осужденных и поручил закупить для организации девять информационных стендов и оргтехнику. За это сотрудник ФСИН пообещал покровительство во время отбывания наказания, поощрения и помощь в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Женщина обратилась за помощью к супругу. Мужчина купил необходимые товары на более чем 76 тысяч рублей и передал их лично обвиняемому за пределами исправительной колонии, то есть вне отдела бухгалтерии. После этого на замначальника завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».