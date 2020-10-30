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    30 октября 2020, 17:11

    Бывшего сотрудника ФСИН на Кубани осудили за превышение полномочий

    Алена Макаренко

    Бывшего замначальника отдела безопасности исправительной колонии № 3 УФСИН в Краснодарском крае осудили за превышение полномочий. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

    На судебном заседании обвиняемый не признал вину. Однако суд признал его виновным и отправил на год в колонию-поселение. Сотруднику ФСИН также запретили 2,5 года занимать должности на государственной службе, связанные c организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

    В конце мая-начале июня 2018 года обвиняемый обратился к одной из осужденных и поручил закупить для организации девять информационных стендов и оргтехнику. За это сотрудник ФСИН пообещал покровительство во время отбывания наказания, поощрения и помощь в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

    Женщина обратилась за помощью к супругу. Мужчина купил необходимые товары на более чем 76 тысяч рублей и передал их лично обвиняемому за пределами исправительной колонии, то есть вне отдела бухгалтерии. После этого на замначальника завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».