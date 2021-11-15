Бывшего сотрудника ДПС на Ставрополье заподозрили в убийстве. Он заявил о клевете коллег

На Ставрополье бывший сотрудник ГИБДД несколько лет пытается доказать свою невиновность в преступлении. Мужчина рассказал «360», как из него пытаются сделать убийцу, а следствие закрывает глаза на очевидные факты.

В 2017 году на трассе Лермонтов — Черкесск экипаж ДПС преследовал автомобиль BMW. По требованию полицейских водитель не остановился. Спустя 15 километров погони иномарку прижали к металлическому отбойнику. Находившегося за рулем мужчину сотрудники правоохранительных органов забили до смерти, досталось и его пассажиру.

Одним из тех, кто присутствовал на месте происшествия, был Роман Т. В беседе с «360» он уточнил, что в задержании машины принимали участие шесть инспекторов ДПС. Водитель погиб на месте, пассажир получил травмы. Против бивших мужчин полицейских возбудили уголовное дело и арестовали.

«Против меня один из инспекторов ДПС, который применял физическую силу к пассажиру, дал показания, что я эти телесные повреждения якобы нанес. Я был заключен под домашний арест, на меня действовали все предусмотренные Уголовным кодексом ограничения», — пояснил Роман.

Под домашним арестом мужчина провел около года. Ему вменяли нанесение одного удара в голову пассажиру. После освобождения экс-инспектор решил разобраться в случившемся и нашел запись с видеорегистратора патрульного автомобиля.

«Тот удар, который мне вменяли, нанес мой бывший подчиненный — инспектор ДПС. Я сразу распечатал копии и отправил во все инстанции, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности», — рассказал бывший полицейский.

Однако после проведенной проверки в возбуждении уголовного дела Роману Т. отказали, несмотря на независимую экспертизу. Супруга экс-полицейского побывала на приеме в Генпрокуратуре, после чего делу дали ход.

«Но за этот удар я был уволен со службы, заключен под арест, стал фигурантом уголовного дела», — подчеркнул экс-полицейский.

По его словам, забивший водителя иномарки заключил судебное соглашение со следствием. И теперь все обвинения строятся на показаниях одного человека и расходятся с имеющимся видео, где «видны действия каждого сотрудника ДПС, которые находились на месте происшествия».

Теперь на Романа, заверил он, вешают уже семь ударов водителю и три — пассажиру. Мужчина уверен: бывшие коллеги решили переложить на него всю ответственность за случившееся. И ситуация обострилась из-за жалоб экс-инспектора на неправомерные действия следствия.