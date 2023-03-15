Криминал 15 марта 2023, 23:38 Бывшего сотрудника дорожного управления Алтайского края заподозрили в коррупции

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Сотрудник одного из дорожно-строительных управлений Алтайского края стал подозреваемым в деле о коррупции. Он присвоил себе оборудование компании, сообщил «Наш Бийск».

Сотрудники СУ СК России по региону выяснили, что злоумышленник передал своему знакомому пять тахографов с комбинированных дорожных машин. Технику он получил по государственному контракту.

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Фигурант дела рассчитывал сбыть ее через приятеля, а деньги присвоить себе. Ущерб от его действий составил 120 тысяч рублей, написало Nation News.

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