Бывшего схиигумена Сергия приговорили к колонии общего режима сроком на 3,5 года по делу о подстрекательстве к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Такое решение вынес Измайловский суд Москвы.

«Признать Романова виновным и путем частичного сложения наказаний назначить ему три года и шесть месяцев колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Гособвинитель просил приговорить Сергия к четырем годам колонии общего режима. Его обвинили в том, что он препятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории Среднеуральского монастыря, а также проведению там религиозных обрядов. Свою вину экс-схиигумен не признал.

Ранее суд признал бывшего схимонаха Сергия виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, а также в нарушении права на свободу вероисповедания. По версии следствия, Сергий публично призывал к самоубийству по меньшей мере 10 монахинь. Кроме того, он публиковал в Сети ролики с такими призывами, выдавая их за религиозную идеологию христианства.

Сергий также отрицал существование коронавируса. Когда пандемия только начиналась, он призывал не подчиняться властям и руководству РПЦ, оскорбив тех, кто принял решение временно приостановить службы в храмах.