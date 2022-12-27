Криминал 27 декабря 2022, 16:55 Бывшего сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению Суд приговорил к пожизненному заключению экс-сенатора Арашукова и его отца за убийства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, к пожизненному заключению сразу за несколько преступлений. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд приговорил экс-сенатора от КЧР (Карачаево-Черкесской Республики — прим. „360“) Рауфа Арашукова и его отца, экс- советника „Газпром межрегионгаз“ к пожизненному лишению свободы», — отметили в сообщении.

Реклама

Их признали виновными в создании преступного сообщества, благодаря использованию своих должностей, и хищении газа на 4,4 миллиарда рублей. Также, по данным дела, Рауф Арашуков участвовал в организации убийства зампредседателя общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Пойти на преступление от него требовал отец, потому что жертвы мешали им заниматься хищением газа. В начале декабря стало известно, что фигурантам дела запросили пожизненный срок.

Реклама