Криминал 07 марта 2023, 15:00 Бывшего руководителя кулинарного техникума в Ростове-на-Дону осудят за мошенничество

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Следственный отдел Пролетарского района Ростова-на-Дону завершил расследование дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ГБПОУ РО «ДонТКИиБ». Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

По информации следствия, три года назад обвиняемая создала поддельные документы, в которых были указаны данные об обучении студентов поварскому делу в рамках нацпроекта. На эти цели из бюджета было выделено 1,5 миллиона рублей, которые руководитель потратила на собственные нужды.

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В настоящий момент она находится под стражей. Дело передано в суд для вынесения приговора.

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