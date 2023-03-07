07 марта 2023, 15:00
Бывшего руководителя кулинарного техникума в Ростове-на-Дону осудят за мошенничество
Следственный отдел Пролетарского района Ростова-на-Дону завершил расследование дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ГБПОУ РО «ДонТКИиБ». Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.
По информации следствия, три года назад обвиняемая создала поддельные документы, в которых были указаны данные об обучении студентов поварскому делу в рамках нацпроекта. На эти цели из бюджета было выделено 1,5 миллиона рублей, которые руководитель потратила на собственные нужды.
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В настоящий момент она находится под стражей. Дело передано в суд для вынесения приговора.
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Мошенничество
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