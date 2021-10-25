Бывшего руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении

Бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина арестовали по обвинению в хищении 85 миллионов рублей. Об этом суд Сыктывкара сообщил РИА «Новости».

Представитель Сыктывкарского суда сообщил изданию «Реальное время», что началось заседание по избранию меры пресечения, но ничего относительно самого уголовного дела не уточнил. Позже стало известно, что Порядина арестовали до 23 декабря.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Порядина в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, которое возбудили после проверки УФСБ региона. За что именно чиновника задержали тогда, пока не известно.

Михаил Порядин начал руководить администрацией губернатора Коми в 2016 году, тогда республикой руководил Сергей Гапликов. Позже тот подал в отставку и полномочия Порядина прекратились. Это произошло в апреле 2020 года.

До этого поста Порядин также работал в республике, но на должности исполняющего обязанности руководителя комитета информатизации и связи, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи.