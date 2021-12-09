Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в отношении бывшего депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева. Он подозревается в причастности к хищению денежных средств, сообщило РИА «Новости».

Экс-депутата заподозрили в хищении денег, которые были выделены на отдых детей из малообеспеченных семей. Силовики провели обыски в детских лагерях, которые возглавляет Латышев и изъяли документацию.

«С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка одного миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата», — сообщил источник со ссылкой на силовиков.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Латышева, сказал собеседник агентства.

В 2020 году подобный случай произошел в Северной Осетии. Бывший директор областного фонда детей-сирот незаконным путем завладел деньгами, собранными для операции смертельно больного мальчика.