Криминал 09 февраля 2024, 11:11 Бывшего российского таможенника осудили за работу на украинский легион Экс-таможенник получил 12 лет за работу на легион «Свобода России» в Красноярске РИА «Новости»

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Суд приговорил бывшего сотрудника таможни из Красноярска Виталия Алексеева к 12 годам колонии. Как стало известно Lenta.ru, мужчина сотрудничал с украинским легионом «Свобода России»*.

Бывший таможенник вступил в легион. Он передавал организаторам информацию о своих коллегах и расположении оборонных предприятий в городе. Также мужчина расклеивал в публичных местах листовки с призывом вступать в «Свободу России»*.

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Красноярца задержали сотрудники ФСБ и возбудили уголовное дело. К 12 годам тюрьмы сибиряка приговорил 2-й Восточный окружной военный суд.

«Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима», — передало издание.

Ранее уголовное дело по статье «Госизмена» завели на 20-летнего жителя Чувашии, который планировал совершать теракты на российских предприятиях по заданиям спецслужб Украины. Парню обещали вознаграждение. По подозрению в том же преступлении задержали жителя Камчатки, он предоставлял СБУ информацию о работе погранслужбы ФСБ РФ и участниках спецоперации. Данные мужчина получал через знакомых или родственников. Сам подозреваемый долгое время жил на Украине.

*Решением Верховного Суда России организация признана террористической и запрещенной на территории страны.