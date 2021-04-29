Бывшего проректора СевГУ будут судить по обвинению в получении взятки

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению экс — проректора Севастопольского государственного университета в получении взятки, сообщила газета «Новый Севастополь».

Отмечается, что размер «вознаграждения» составил 5,5 миллиона рублей. По информации следователей, в период с декабря 2019 по февраль прошлого года мужчина, будучи проректором, получил взятку за содействие подрядчику в заключении контрактов по капитальному строительству и ремонту учебно-лабораторного корпуса, а также библиотеки.

Уголовное дело будет рассмотрено Гагаринским районным судом Севастополя.