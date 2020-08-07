Бывшего проректора МГУ арестовали на два месяца

Экс-проректора МГУ Алексея Гришина задержали в Москве и отправили в Саранск, где его арестовали на два месяца. Следствие подозревает его в преднамеренном банкротстве.

«Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу — на два месяца», — приводит слова из сообщения регионального Следственного комитета РИА «Новости». Подозреваемый является фигурантом дела в Мордовии по статье 96 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

Задержанный является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в состав которого входит ООО «СДС — Управление строительства». Решением Арбитражного суда Республики Мордовия компания «СДС — Управление строительства» была признана несостоятельным банкротом. Из-за этого организация причинила ущерба на сумму около 183 миллионов рублей.

В доме подозреваемого проводятся обыски. Также следователи изъяли украшения, деньги и документы, которые могут сыграть важную роль в расследовании дела.