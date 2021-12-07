Бывшего президента Федерации вольной борьбы Петербурга задержали по делу об убийстве

Бывшего президента Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга и помощника председателя Олимпийского комитета России Владимир Кулибабу задержали по делу об убийстве. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Владимир Кулибаба задержан в Петербурге в рамках расследования дела об убийстве мужчины в 1993 году», — сказал собеседник агентства. Кроме года, в котором было совершено убийство, другие подробности дела не уточняются.

Согласно информации петербургской газеты «Фонтанка», Кулибабу задержали сотрудники «заказного» отдела уголовного розыска петербургского подразделения. Его отвезли в здание Следственного комитета, чтобы допросить о подробностях убийства Игоря Савина, погибшего при невыясненных обстоятельствах.

При этом погибшего подозревают в покушении на офис значимого бизнесмена Константина Яковлева — с ним у Савина была ссора из-за денег.

В 2000-х Кулибабу уже обвиняли в организации убийства Вадима Чечеля — гендиректора предприятия «Каскад», но присяжные в суде оправдали подозреваемого.