Криминал 27 января 2023, 07:21 Бывшего председателя Конституционного суда Тувы осудят за присвоение денег на конференцию Экс-председатель Конституционного суда Тувы пойдет под суд за присвоение 1,4 млн рублей

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Первое заседание по делу против бывшего председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая и его подчиненных пройдет 27 января. Их обвинили в присвоении 1,4 миллиона рублей, которые выделили на проведение конференции, рассказал Следственный комитет России .

Перед судом предстанут сам бывший председатель, а также Монге-Байыр Ондар, Сырги Ондар и Эдуард Чикашов. В зависимости от роли каждого их обвинили в присвоении, пособничество в присвоении и использовании заведомо подложного документа.

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Следователи выяснили, что из республиканского бюджета с сентября 2014 по май 2016 года выделили 1,4 миллиона рублей на проведение конференции. Заговорщики оформили документы о том, что их якобы израсходовали, а сами присвоили деньги. Имущество подсудимых на два миллиона рублей арестовали. Первое заседание по уголовному делу пройдет в пятницу.

Ранее экс-судью Невинномысского горсуда Максима Новикова приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за покушение на мошенничество. Он предложил другому потенциальному судье помощь в устройстве на работу. Его подельнику дали три года условно и штраф 100 тысяч рублей.