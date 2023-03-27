Криминал 27 марта 2023, 22:27 Бывшего помощника прокурора Приморского края осудили за взятку

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Бывшего помощника прокурора Приморья осудили за получение взятки. Суд над мужчиной состоялся во Владивостоке, сообщил «Коммерсант».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник предложил помочь осужденному мошеннику выйти из тюрьмы по УДО. За содействие он попросил 1,5 миллиона рублей.

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Спустя время подозреваемого задержали. Суд приговорил его к заключению сроком на восемь лет, написало Nation News.