Бывшего полицейского признали виновным в смертельном ДТП в Самарской области

Бывшего полицейского признали виновным в ДТП, в результате которого погибли отец и мать, а также трое детей получили серьезные травмы. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 7 августа 2020 года. Полицейский в нетрезвом виде управлял автомобилем Datsun, направляясь в сторону села Подъем-Михайловка Самарской области. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

После столкновения Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель и его жена скончались на месте происшествия. Их несовершеннолетние дети получили травмы различной степени тяжести.

В результате водителя Datsun признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения». Он отправился за решетку на десять лет лишения свободы в колонии общего режима.