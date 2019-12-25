Бывшего полицейского из Саратова обвинили в убийстве жены. Он хотел уйти к любовнице

По версии следствия, Платунов давно был недоволен личной жизнью. Он завел любовницу и продолжать дальше вести семейную жизнь он явно не хотел. Для того, чтобы решить вопрос со своей супругой Натальей он взял из своего гаража обрез охотничьего карабина и лопату, чтобы после спрятать тело супруги.

Источник фото: Пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Саратовской области

28 мая он приехал к своей жене на работу и пригласил ее прогуляться в лесной массив. Там он достал обрез и прицельно выстрелил в голову своей жены. Тело женщины он закопал неподалеку, а оружие спрятал в коллекторном колодце.

После этого он отправился в полицию, где сообщил о пропаже супруги. По его словам, она вышла из дома, но так и не вернулась. На поиски Натальи кроме сотрудников полиции вышли волонтеры.

В ходе поисков в мусорном контейнере удалось найти ее мобильный телефон, который она взяла с собой. Тело Натальи нашли через два дня после убийства. Следователи заподозрили, что с женщиной расправился муж. Юрий Платунов не стал ничего отрицать и рассказал, как убивал жену и закапывал ее тело.

Следователи завели против Платунова уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия». Сегодня стало известно, что материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.