    25 декабря 2019, 20:22

    Бывшего полицейского из Саратова обвинили в убийстве жены. Он хотел уйти к любовнице

    Анатолий Минкин

    Уголовное дело против бывшего полицейского из Саратовской области Юрия Платунова передали в суд. Его обвинили в убийстве своей жены, которой он выстрелил в голову из охотничьего ружья. После он спрятал труп и даже помогал в поисках. Об этом сообщила газета «Четвертая власть».

    По версии следствия, Платунов давно был недоволен личной жизнью. Он завел любовницу и продолжать дальше вести семейную жизнь он явно не хотел. Для того, чтобы решить вопрос со своей супругой Натальей он взял из своего гаража обрез охотничьего карабина и лопату, чтобы после спрятать тело супруги.

    Бывшего полицейского из Саратова обвинили в убийстве жены. Он хотел уйти к любовнице | Изображение 1
    Источник фото: Пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Саратовской области

    28 мая он приехал к своей жене на работу и пригласил ее прогуляться в лесной массив. Там он достал обрез и прицельно выстрелил в голову своей жены. Тело женщины он закопал неподалеку, а оружие спрятал в коллекторном колодце.

    После этого он отправился в полицию, где сообщил о пропаже супруги. По его словам, она вышла из дома, но так и не вернулась. На поиски Натальи кроме сотрудников полиции вышли волонтеры.

    В ходе поисков в мусорном контейнере удалось найти ее мобильный телефон, который она взяла с собой. Тело Натальи нашли через два дня после убийства. Следователи заподозрили, что с женщиной расправился муж. Юрий Платунов не стал ничего отрицать и рассказал, как убивал жену и закапывал ее тело.

    Следователи завели против Платунова уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия». Сегодня стало известно, что материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.