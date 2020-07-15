Бывшего полицейского из Пензы осудили за взяточничество

По данным следствия, подозреваемый, работая в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в УМВД России по городу Пензе, брал взятки. Он получил 100 тысяч рублей. За эту сумму бывший правоохранитель должен был закрыть глаза на противоправные действия. После получения денег подозреваемого задержали.

Суд приговорил его к трем годам колонии. После этого он не сможет работать в органах внутренних дел РФ в течение двух лет.