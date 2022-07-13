Бывшего политика из Швеции осудили за убийство пожилого друга

Экс-член правящей социал-демократической партии Швеции Андерс Эберхардт отправится в тюрьму. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на газету Aftonbladet.

Суд приговорил мужчину к 16 годам заключения за жестокое убийство и расчленение близкого друга.

«Бывший политик социал-демократической партии Андерс Эберхардт приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство», — сказано в сообщении.

Злоумышленник застрелил своего друга, а после расчленил его. Тело мужчины он разбросал по Стокгольму.