Бывшего подмосковного чиновника Шестуна приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Подольский городской суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки.

Ранее прокурор попросил суд приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 50 миллионов рублей. Свою вину осужденный не признал.

Бывшему руководителю подмосковного района вменяли получение крупной взятки, мошенничество, легализацию денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, Шестун создал через доверенных лиц 47 фирм, которым выделил земельные участки вне конкурса. Он выдавал кредиты из бюджета по минимальной ставке. У него и соответчиков изъяли недвижимость, машины, речной транспорт почти на 11 миллиардов рублей. В прокуратуре считают, что это все Шестун вывел из фондов государственной собственности или купил на преступные деньги. Он нанес государству ущерб на 62 миллиона рублей.

Экс-чиновник находится под стражей с лета 2018 года.