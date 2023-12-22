Криминал 22 декабря 2023, 14:21 Бывшего первого вице-премьера Украины Ярему объявили в розыск МВД России объявило в розыск бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему РИА «Новости»

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Бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему объявили в розыск в России. Информация об этом появилась в базе розыска МВД.

«Ярема Виталий Григорьевич разыскивается по статье Уголовного кодекса», — уточнили в ведомстве.

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По какой именно статье его разыскивают, в базе не указали.

Однако ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения экс-членам Совета национальной безопасности и обороны Украины. Речь идет о министре юстиции Павле Петренко и Виталии Яреме, который «принимал преступные решения» о начале антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — отмечали в ведомстве.

Ярема находился на должности первого вице-премьера республики с февраля по июнь 2014 года. Затем до февраля 2015 года занимал пост генерального прокурора Украины.

Накануне в розыск объявили главу Фонда борьбы с коррупцией* Марию Певчих**. По какой именно статье, в МВД также не указали.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.

**Мария Певчих внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.